Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buron Internasional Kasus Penipuan Rp2,2 Triliun Asal China Ditangkap di Batam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |19:46 WIB
Buron Internasional Kasus Penipuan Rp2,2 Triliun Asal China Ditangkap di Batam
Buron Internasional Kasus Penipuan Rp2,2 Triliun Asal China Ditangkap di Batam
A
A
A

JAKARTA - Buronan kasus penipuan pinjaman atau kredit sebesar Rp2,2 triliun asal China, WZ (58) ditangkap. WZ diamankan setelah terdeteksi berada di wilayah Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman mengatakan WZ diamankan di kawasan Nagoya, Batam, pada Kamis (13/11) lalu. WZ ditangkap setelah imigrasi mendapatkan Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar RRT di Jakarta pada tanggal 11 November 2025.

"Petugas Imigrasi Batam bertindak segera setelah menerima nota diplomatik dari Pemerintah China dan informasi intelijen terkait tindak pidana penipuan pinjaman atau kredit di China yang dilakukan oleh saudara WZ," ujar Yuldi, Selasa (18/11/2025).

WZ merupakan mantan Direktur Utama perusahaan real estate di negara China. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, WZ tercatat berpindah-pindah di negara Asia sebelum akhirnya masuk ke Indonesia pada Oktober 2025.

Adapun saat ini, WZ telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Imigrasi telah berkoordinasi dengan perwakilan negara asal WZ untuk memproses tindak lanjut sesuai ketentuan hukum dan mekanisme diplomatik yang berlaku.

Selain WZ, sebanyak 27 pelanggar aturan Keimigrasian asal China yang merupakan pelaku kejahatan siber (cyber crime) juga diserahterimakan dari Polres Bekasi kepada Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184617//coretax-AOHd_large.jpg
Ada Situs Coretax Palsu, Komdigi Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184003//pnm_imbau_masyarakat_lebih_waspada-3sPa_large.jpeg
Muncul Penipuan Pembiayaan Mekaar Digital, PNM Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180632//penipuan_kripto-GXwa_large.jpg
Ngaku Profesor dari AS, Sindikat Penipu Kripto Ramal Pasar Saham Runtuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180596//penipuan_modus_trading_kripto-s5yM_large.jpg
Pelaku Penipuan Modus Trading Kripto Raup Rp150 Juta per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180571//bos_mecimapro_diduga_gelapkan_dana_investasi_konser_twice-Oapf_large.jpg
Bos Mecimapro Diduga Gelapkan Dana Investasi Konser TWICE Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180189//viral-ZHWs_large.jpg
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement