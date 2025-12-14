Polisi: Tiga Orang di Kasus WO Ayu Puspita Masih Saksi

JAKARTA – Polisi memberikan penjelasan terkait status tiga orang berinisial B, H, dan R dalam kasus penipuan Wedding Organizer (WO) by Ayu Puspita yang sebelumnya sempat diamankan. Ketiganya dipastikan masih berstatus sebagai saksi.

“Jadi, terhadap tiga orang ini kami mintai keterangan sebagai saksi yang mengetahui proses perjalanan kegiatan WO by Ayu Puspita,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, Minggu (14/12/2025).

Ia menjelaskan, dalam perkara ini penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer dan Dimas (DHP) selaku tenaga pemasaran WO by Ayu Puspita.

“Dari fakta hukum yang kami peroleh dalam proses penyidikan ini, kami sudah menetapkan dua orang tersangka, yakni saudari APD dan saudara DHP,” ujar Iman.