JAKARTA - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap puluhan daftar pencarian orang (DPO) sepanjang 2025. Sedianya, ada 74 buron yang ditangkap Tim Tabur di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati).
"Dari tangkap buronan selama periode 1 Januari sampai Desember 2025, tangkapan Tipikor (tindak pidana korupsi-red) sekitar 30 orang. Tangkapan nontipikor 44 orang. Total tangkapan di Kejagung itu 74 orang," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).
Sementara itu, kata Anang, tim Adhyaksa Monitoring Centre (AMC) Kejagung RI menangkap 64 buron selama medio 1 Januari - 31 Desember 2025.
"Sedangkan Kejaksaan Agung sendiri tangkap buronan tangkapan Tipikor-nya ada 29 orang, dan tangkapan nontipikor ada 35 orang. Total tangkapannya 64 orang," ujar Anang.
Total sebanyak 138 buron ditangkap Kejagung sepanjang tahun ini.
Ia menyampaikan, Kejagung juga telah melakukan program jaksa mandiri pangan. Sedianya, kata dia, ada 17 kegiatan desa peningkatan devisa negara melalui Bidang Intelijen.