Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Agung Copot Kajari Sampang-Magetan, Ini Alasannya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |19:55 WIB
Jaksa Agung Copot Kajari Sampang-Magetan, Ini Alasannya!
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memutasi Kajari Sampang, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Magetan yang sebelumnya diperiksa Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Dari pemeriksaan tersebut dipastikan adanya pelanggaran, sehingga keempatnya dijatuhi sanksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, menjelaskan sebelumnya keempat Kajari itu diduga melakukan ketidakprofesionalan, manajerial dan kepemimpinan yang tidak baik, serta konflik kepentingan (conflict of interest) dalam penanganan perkara.

"Di antara tiga itu memenuhi, makanya dianggap tidak layak untuk jabatan struktural itu, makanya dimutasi ke jabatan fungsional dan ditunjuk yang baru yang lebih definitif terhadap kekosongan itu. Ini kan terkait pelayanan publik bagi pencari keadilan," kata Anang, Kamis (12/2/2026).

Ia menerangkan, Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian mengeluarkan surat keputusan penunjukan pengganti keempat jaksa tersebut. Sementara itu, keempatnya kini diturunkan jabatannya dan bertugas di Kejagung.

"Untuk saat ini terhadap mereka, tidak hanya Deli Serdang, baik itu Magetan, Sampang, Padang Lawas, itu pejabat lama difungsionalkan," ujar Anang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192874/kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-ctaL_large.jpg
Kejaksaan Tangkap 138 Buron Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175746/jaksa_agung-nSHj_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot Diduga Terkait Kasus Robot Trading, Bakal Dipidana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174743/darmono-7YeU_large.jpg
Kabar Duka, Eks Wakil Jaksa Agung Darmono Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171819/anang-EyXf_large.jpg
CEO Navayo, Tersangka Kasus Korupsi Satelit Kemhan Ditetapkan DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165121/survei-BrA9_large.jpg
Survei Polling Institute: Kejaksaan Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik Dibuntuti KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151765/harli-2Onu_large.jpg
Protes Pencekalan Nadiem Makarim, Kejagung Bilang Begini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement