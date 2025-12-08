Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Korban Penipuan Bos Wedding Organizer Capai 87 Orang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |15:12 WIB
Polisi Ungkap Korban Penipuan Bos Wedding Organizer Capai 87 Orang
Penangkapan penipuan WO (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki kasus dugaan penipuan, oleh bos wedding organizer (WO) berinisial AP. Polisi menyebut jumlah korban yang melapor mencapai 87 orang.

“Yang laporan ke kami ada 87 orang, dan itu terjadi di berbagai tempat,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar, kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Ia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah mengamankan lima orang terkait kasus tersebut, yakni bos WO Ayu Puspita (AP), HE, BDP, DHP, dan RR.

Onkoseno menjelaskan, bahwa kasus ini bermula ketika para korban yang hendak melangsungkan pernikahan menggunakan jasa WO Ayu Puspita telah melunasi pembayaran. Namun, saat hari pelaksanaan resepsi, pihak WO tidak menyediakan fasilitas sesuai dengan kesepakatan.

“Ketika waktu resepsi, ternyata pihak wedding organizer tidak menyiapkan fasilitas sesuai kesepakatan, dan pihak WO juga tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
