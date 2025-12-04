Pria Ini Tega Tipu Belasan Pelamar Kerja hingga Rp40 Juta

JAKARTA - Seorang pria bernama Rahmat Prihatin (51) ditangkap polisi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, karena diduga melakukan penipuan terhadap belasan pelamar kerja.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih, mengatakan aksi pelaku terungkap setelah warga curiga lalu mengamankannya dan menyerahkannya kepada polisi.

Dari hasil pemeriksaan awal, Rahmat diketahui menawarkan berbagai lowongan palsu, mulai dari posisi sekuriti, pramugara bus TransJakarta, hingga sejumlah pekerjaan lainnya.

“Telah diserahkan satu orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan,” ujar Murodih, Kamis (4/12/2025).

Pelaku meminta para pencari kerja membayar biaya administrasi antara Rp 2 juta hingga Rp 4 juta sebagai syarat mendapatkan pekerjaan tersebut. Korban berasal dari wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

“Namun sampai sekarang para korban belum bekerja. Korban kurang lebih 18 orang dengan total kerugian sekitar Rp 40 juta,” jelasnya.