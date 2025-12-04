Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Sumatera dan Aceh Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |07:39 WIB
Gibran Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Sumatera dan Aceh Hari Ini
Wapres Gibran Rakabuming Raka (foto: Setwapres)
JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Sumatra pada Kamis, (4/12/2025). Dalam kunjungan ini, Wapres dijadwalkan meninjau daerah terdampak banjir di Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh.

Rombongan Gibran berangkat menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumbar.

Setelah meninjau lokasi terdampak di Sumbar, Gibran akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut, dan kemudian ke Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Sebelum kembali ke Jakarta, Gibran dijadwalkan meninjau gudang logistik di Lanud Soewondo Polonia, Medan, yang menjadi titik distribusi bantuan ke berbagai wilayah terdampak banjir.

Gibran akan memantau penanganan pasca-bencana, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas lapangan untuk menginventarisir kendala dan mencari solusi.

Gibran didampingi beberapa pejabat, antara lain Anggota DPR RI Andre Rosiade, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

(Awaludin)

      
