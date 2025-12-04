Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir di Sumatera, OSO: Status Bencana Nasional Tidak Mudah karena Terkait Anggaran

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |22:03 WIB
Banjir di Sumatera, OSO: Status Bencana Nasional Tidak Mudah karena Terkait Anggaran
Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bencana banjir dan longsor yang menimpa Sumatera tak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional. Kondisi tersebut dipahami karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mudah, apalagi terkait kemampuan anggaran.

"Kenapa tidak jadi status bencana nasional? Karena memang tidak gampang, ini soal kemampuan anggaran negara. Saya tidak menyalahkan, tapi kita dorong agar negera segera mengambil solusi lewat kebijakan dan keputusan yang tepat," ujar Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) di sela Rakernas, dikutip Kamis (4/12/2025).

Ia pun mengajak kadernya untuk bersama-sama membantu pemerintah dan masyarakat terdampak. Saat ini, donasi untuk korban yang terkumpul sudah mencapai Rp1,8 miliar yang kemudian disalurkan kepada para korban.

"Perwakilan DPP Partai Hanura telah berada di Sumatera, dan tengah melakukan berbagai upaya untuk membantu saudara-saudara kita. Kita memberikan bantuan dengan tulus, dan dari hati nurani," ujarnya.

Seluruh kader juga diminta terus menggalang bantuan dan mendoakan para korban bencana. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membantu korban bencana, dan mengimbau publik fokus jangan terjebak pada polemik.

