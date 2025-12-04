Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Akses Sibolga ke Tapteng Pulih Pascabanjir, Jembatan Pandan Bisa Dilalui

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |20:03 WIB
Akses Sibolga ke Tapteng Pulih Pascabanjir, Jembatan Pandan Bisa Dilalui
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari (Foto: Dok BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan jalur darat dari Sibolga menuju Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), mulai pulih. Jembatan Pandan, penghubung Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, sudah bisa dilewati.

“Akses Sibolga ke Tapteng sudah mulai pulih, jembatan Pandan yang putus akibat banjir ini sudah selesai diperbaiki, artinya sudah bisa dilewati," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers, Kamis (4/12/2025).

Sementara untuk perbaikan jembatan di Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang menghubungkan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah—Kota Sibolga—juga secara bertahap bisa dilalui.

"Perbaikan jembatan di Batang Toru Tapsel yang menghubungkan Tapsel dan Tapteng Kota Sibolga juga bertahap bisa dilalui," ujar dia.

Sebelumnya, BNPB mencatat total korban jiwa bencana Aceh–Sumatera mencapai 836 jiwa. Kemudian, untuk korban hilang mencapai 518 orang.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
