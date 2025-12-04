Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tangani Bencana Sumatera, Prabowo Perintahkan Tambah Anggaran jika Diperlukan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |02:02 WIB
Tangani Bencana Sumatera, Prabowo Perintahkan Tambah Anggaran jika Diperlukan!
Presiden Prabowo Subianto saat meninjau korban banjir di Padang Pariaman (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA — Pemerintah memastikan seluruh upaya penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan secara masif dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).

Mensesneg menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah kecepatan dan efektivitas penanganan di lapangan. “Yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan penuh terhadap proses penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran.

“Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami memback-up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Mensesneg.

Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan, termasuk menjamin distribusi kebutuhan dasar. Menurut Prasetyo, pasokan pangan nasional dalam kondisi cukup, sementara Pertamina terus dipastikan dapat mendistribusikan BBM ke wilayah terdampak. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187648/polri-I2sN_large.jpg
Bhara Daksa Akpol 91 Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187631/tni-KpYL_large.jpg
Gaduh Bantuan Korban Bencana Sumatera Dilempar dari Helikopter, Panglima TNI Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187606/mensesneg_prasetyo_hadi-jO6I_large.jpg
Istana Tegaskan Pemerintah Sanggup Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187600/mensesneg-xINC_large.jpg
Pemerintah Gelontorkan Dana Siap Pakai Rp500 Miliar untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187581/menteri_lh-2co1_large.jpg
Didesak Mundur Gegara Bencana Sumatera, Menteri LH: Saya Berserah Sepenuh Tenaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187554/mendagri-7YWP_large.jpg
3 Kepala Daerah di Aceh Disebut Menyerah Hadapi Bencana, Mendagri: Bukan Menyerah Total
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement