Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Bencana di Aceh Tamiang, Wakapolri Pastikan Bantuan Tersalurkan dan Cek Kesiapan Personel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |19:20 WIB
Tinjau Bencana di Aceh Tamiang, Wakapolri Pastikan Bantuan Tersalurkan dan Cek Kesiapan Personel
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo di wilayah Aceh Tamiang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meninjau langsung lokasi terdampak bencana di wilayah Aceh Tamiang, Aceh, untuk memastikan penanganan berjalan optimal, termasuk distribusi bantuan kepada warga serta kesiapan personel di lapangan.

Setibanya di posko pengungsian, Komjen Dedi langsung melakukan pendataan terhadap kebutuhan mendesak yang dibutuhkan masyarakat. Sejumlah kebutuhan penting yang disorot antara lain air bersih, air minum, pakaian, serta ketersediaan truk logistik untuk mengangkut bantuan dari pelabuhan menuju titik pengungsian.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyempatkan diri bertemu Kapolsek, Kapolres, dan jajaran Polri setempat untuk mengecek kondisi serta kesiapan anggota yang bertugas.

"Terima kasih telah menjaga warga. Kalian gimana? Apa kebutuhan kalian? Baju gimana?" ujar Dedi saat berdialog dengan anggotanya, Rabu (3/12/2025).

Untuk mendukung kinerja personel di lokasi bencana, Wakapolri memastikan akan mengirimkan 600 pasang pakaian dinas lapangan bagi anggota Polres Aceh Tamiang agar tetap maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Dedi juga memberikan arahan teknis terkait pemanfaatan kendaraan taktis Brimob, termasuk Water Treatment dan Water Cannon, guna mempercepat penanganan kebutuhan air bersih serta langkah-langkah darurat lainnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187614//gubernur_sumut_bobby_nasution_rapat_darurat_di_tapteng-Zack_large.jpg
Bobby Nasution Rapat Darurat dengan Menteri ESDM, Targetkan Listrik Tapteng Segera Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187606//mensesneg_prasetyo_hadi-jO6I_large.jpg
Istana Tegaskan Pemerintah Sanggup Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187602//petugas_saat_membuka_jalur_longsor-TsJe_large.jpg
Akses Masih Terputus, Polda Riau Tembus 11 Titik Longsor Menuju Tigo Koto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187600//mensesneg-xINC_large.jpg
Pemerintah Gelontorkan Dana Siap Pakai Rp500 Miliar untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187595//bnpb_terus_menyalurkan_bantuan_bagi_warga_terdampak_banjir-PUAq_large.jpg
Bantuan Udara Terus Mengalir, Warga Tapanuli Tengah Sampaikan Terima Kasih kepada Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187591//petugas_saat_perbaiki_perangkat_komunikasi-2vs8_large.jpg
Jaringan Komunikasi Pulih, Pengungsi di Tapanuli Tengah Kini Lebih Tenang Bertukar Kabar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement