Tinjau Bencana di Aceh Tamiang, Wakapolri Pastikan Bantuan Tersalurkan dan Cek Kesiapan Personel

JAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meninjau langsung lokasi terdampak bencana di wilayah Aceh Tamiang, Aceh, untuk memastikan penanganan berjalan optimal, termasuk distribusi bantuan kepada warga serta kesiapan personel di lapangan.

Setibanya di posko pengungsian, Komjen Dedi langsung melakukan pendataan terhadap kebutuhan mendesak yang dibutuhkan masyarakat. Sejumlah kebutuhan penting yang disorot antara lain air bersih, air minum, pakaian, serta ketersediaan truk logistik untuk mengangkut bantuan dari pelabuhan menuju titik pengungsian.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyempatkan diri bertemu Kapolsek, Kapolres, dan jajaran Polri setempat untuk mengecek kondisi serta kesiapan anggota yang bertugas.

"Terima kasih telah menjaga warga. Kalian gimana? Apa kebutuhan kalian? Baju gimana?" ujar Dedi saat berdialog dengan anggotanya, Rabu (3/12/2025).

Untuk mendukung kinerja personel di lokasi bencana, Wakapolri memastikan akan mengirimkan 600 pasang pakaian dinas lapangan bagi anggota Polres Aceh Tamiang agar tetap maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Dedi juga memberikan arahan teknis terkait pemanfaatan kendaraan taktis Brimob, termasuk Water Treatment dan Water Cannon, guna mempercepat penanganan kebutuhan air bersih serta langkah-langkah darurat lainnya.

(Awaludin)