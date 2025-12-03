Bantuan Udara Terus Mengalir, Warga Tapanuli Tengah Sampaikan Terima Kasih kepada Prabowo

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Tapanuli Tengah. Masyarakat pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden kami, Prabowo Subianto, yang telah memberikan waktu, bantuan, serta kepeduliannya terhadap warga Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga,” ucap Zainal Arifin Tanjung, warga Perumahan Tolang Elok Permai, Kelurahan Aek Tolang, di posko pengungsian GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Rabu (3/12/2025).

Ia mengakui bahwa bantuan seperti makanan, obat-obatan, selimut, popok bayi, dan berbagai kebutuhan pengungsi terus berdatangan ke GOR Pandan yang kini dijadikan posko utama bagi warga terdampak banjir dan longsor.

“Alhamdulillah, pemerintah menyediakan makan gratis di GOR Pandan. Kita di sini mendapat makanan gratis agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Alhamdulillah, artinya ada perhatian pemerintah untuk kita,” tambahnya.

Meski demikian, Zainal berharap pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ia khawatir jika kondisi tidak segera dinormalisasi, akan muncul masalah sosial baru di masyarakat.

“Jadi, kondisi ini tolonglah dipercepat normalisasinya,” tutupnya.