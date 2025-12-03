Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantuan Udara Terus Mengalir, Warga Tapanuli Tengah Sampaikan Terima Kasih kepada Prabowo

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |18:29 WIB
Bantuan Udara Terus Mengalir, Warga Tapanuli Tengah Sampaikan Terima Kasih kepada Prabowo
BNPB terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Tapanuli Tengah. Masyarakat pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden kami, Prabowo Subianto, yang telah memberikan waktu, bantuan, serta kepeduliannya terhadap warga Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga,” ucap Zainal Arifin Tanjung, warga Perumahan Tolang Elok Permai, Kelurahan Aek Tolang, di posko pengungsian GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Rabu (3/12/2025).

Ia mengakui bahwa bantuan seperti makanan, obat-obatan, selimut, popok bayi, dan berbagai kebutuhan pengungsi terus berdatangan ke GOR Pandan yang kini dijadikan posko utama bagi warga terdampak banjir dan longsor.

“Alhamdulillah, pemerintah menyediakan makan gratis di GOR Pandan. Kita di sini mendapat makanan gratis agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Alhamdulillah, artinya ada perhatian pemerintah untuk kita,” tambahnya.

Meski demikian, Zainal berharap pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ia khawatir jika kondisi tidak segera dinormalisasi, akan muncul masalah sosial baru di masyarakat.

“Jadi, kondisi ini tolonglah dipercepat normalisasinya,” tutupnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187591//petugas_saat_perbaiki_perangkat_komunikasi-2vs8_large.jpg
Jaringan Komunikasi Pulih, Pengungsi di Tapanuli Tengah Kini Lebih Tenang Bertukar Kabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187588//menteri_esdm_bahlil-1FrR_large.jpg
Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode pada Korban Bencana Sumatera, Bahlil: Jangan Disalahgunakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187587//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-5sUz_large.jpg
Update Bencana di Sumatera: 770 Korban Meninggal dan 463 Orang Masih Hilang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187581//menteri_lh-2co1_large.jpg
Didesak Mundur Gegara Bencana Sumatera, Menteri LH: Saya Berserah Sepenuh Tenaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187568//menko_pmk_pratikno-Qmdo_large.jpg
Menko PMK Pastikan Kerumunan di Gudang Bulog Sibolga Bukan Penjarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187564//petugas_gabungan_cari_korban_bencana_sumatera-2ePJ_large.jpg
Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi 290 Korban Bencana Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement