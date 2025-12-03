Menko PMK Pastikan Kerumunan di Gudang Bulog Sibolga Bukan Penjarahan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno memberikan penjelasan terkait video viral yang memperlihatkan kerumunan warga di depan gudang Bulog di Sibolga, Sumatera Utara.

Pratikno menegaskan, bahwa kerumunan tersebut bukan aksi penjarahan, melainkan antrean warga untuk menerima bantuan beras sebanyak 5 kilogram. Ia menyebut dirinya berada langsung di lokasi kejadian.

"Saya kebetulan menyaksikan sendiri saat ada kerumunan di depan gudang Bulog di Sibolga Pandan. Itu justru masyarakat berkumpul untuk dibagikan beras 5 kg," kata Pratikno dalam konferensi pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia memastikan, bahwa penyaluran beras tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu korban banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

"Dalam situasi seperti ini, pemerintah berusaha meringankan beban masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan, waktu itu langsung satu orang diberi 5 kg beras," jelasnya.