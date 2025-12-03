Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Pastikan Kerumunan di Gudang Bulog Sibolga Bukan Penjarahan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |17:09 WIB
Menko PMK Pastikan Kerumunan di Gudang Bulog Sibolga Bukan Penjarahan
Menko PMK Pratikno (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno memberikan penjelasan terkait video viral yang memperlihatkan kerumunan warga di depan gudang Bulog di Sibolga, Sumatera Utara.

Pratikno menegaskan, bahwa kerumunan tersebut bukan aksi penjarahan, melainkan antrean warga untuk menerima bantuan beras sebanyak 5 kilogram. Ia menyebut dirinya berada langsung di lokasi kejadian.

"Saya kebetulan menyaksikan sendiri saat ada kerumunan di depan gudang Bulog di Sibolga Pandan. Itu justru masyarakat berkumpul untuk dibagikan beras 5 kg," kata Pratikno dalam konferensi pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia memastikan, bahwa penyaluran beras tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu korban banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

"Dalam situasi seperti ini, pemerintah berusaha meringankan beban masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan, waktu itu langsung satu orang diberi 5 kg beras," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187564//petugas_gabungan_cari_korban_bencana_sumatera-2ePJ_large.jpg
Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi 290 Korban Bencana Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187554//mendagri-7YWP_large.jpg
3 Kepala Daerah di Aceh Disebut Menyerah Hadapi Bencana, Mendagri: Bukan Menyerah Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187553//sekretaris_kabinet_teddy_indra_wijaya-oQzu_large.jpg
Seskab Teddy: Selain Cuaca Ekstrem, Kerusakan Lingkungan Perparah Bencana Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187550//kapolri_jenderal_listyo_sigit-XxQ8_large.jpeg
Polri Evaluasi Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera via Airdrop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187548//jembatan_kabupaten_agam-JtUm_large.jpg
Wilayah Aceh, Lhokseumawe dan Sibolga Masih Terisolir Akibat Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187545//konpers_soal_bencana_sumatera-lo8k_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement