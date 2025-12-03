Jaringan Komunikasi Pulih, Pengungsi di Tapanuli Tengah Kini Lebih Tenang Bertukar Kabar

JAKARTA - Tak hanya makanan dan obat-obatan yang terus disalurkan melalui jalur darat, laut, dan udara, pemerintah juga berupaya mempercepat pemulihan jaringan komunikasi bagi warga terdampak bencana di Sumatra agar dapat saling bertukar kabar.

Kemudahan komunikasi ini membuat para pengungsi merasa lebih tenang selama tinggal sementara di pos-pos pengungsian. Hal ini diakui oleh Nur Asia Pasaribu (60), salah satu pengungsi banjir di GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Selasa 2 Desember 2025.

Nur mengisahkan, saat kejadian pada Rabu pagi pekan lalu, listrik padam dan jaringan komunikasi terputus. Ia sempat kesulitan mengabari sanak saudaranya di Sibolga.

“Baru saya minta bantuan ke Tim SAR. Jadi mereka memberikan akses jaringan untuk video call dengan saudara-saudara atau anak saya. Dan mereka mengetahui keadaan saya selamat,” ucap Nur penuh syukur.

Pemerintah telah menyalurkan puluhan perangkat komunikasi Starlink ke sejumlah titik bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk di Tapanuli Tengah serta wilayah-wilayah lain yang terisolasi karena akses jalan terputus.

Nur sangat bersyukur atas kemudahan komunikasi tersebut. "Terima kasih sudah memberikan akses untuk mengetahui keadaan keluarga-keluarga yang terkena musibah banjir," sambungnya.