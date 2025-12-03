Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gaduh Bantuan Korban Bencana Sumatera Dilempar dari Helikopter, Panglima TNI Buka Suara!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |20:26 WIB
Gaduh Bantuan Korban Bencana Sumatera Dilempar dari Helikopter, Panglima TNI Buka Suara!
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buka suara terkait insiden pemberian bantuan terhadap korban bencana di Sumatera dengan cara dilempar dari helikopter. Menurutnya, pengiriman bantuan ke wilayah terisolasi akibat banjir dan longsor di Sumatera memang dilakukan dengan berbagai metode udara, termasuk helibox dan payung udara.

“Pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di-drop walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer. Tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” kata Agus saat jumpa pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

Agus menjelaskan, TNI mengerahkan pesawat CN dan Hercules untuk menjangkau daerah yang sama sekali tidak dapat ditembus jalur darat.
Namun, ia mengakui ada logistik yang sempat tercecer dan sebagian rusak di lapangan karena faktor keselamatan.

“Untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, TNI sudah melaksanakan pengiriman lewat udara menggunakan sistem helibox. Jadi barang dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk boks-boks yang pakai baling, sehingga saat sampai tanah tidak hancur,” ujarnya.

“Itu juga di-drop lewat Hercules. Kemarin sudah dilaksanakan di Aceh Tamiang. Hari ini kita laksanakan sistem carrier delivery system menggunakan pesawat CN dan Hercules,” tutur Agus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187606/mensesneg_prasetyo_hadi-jO6I_large.jpg
Istana Tegaskan Pemerintah Sanggup Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187600/mensesneg-xINC_large.jpg
Pemerintah Gelontorkan Dana Siap Pakai Rp500 Miliar untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187581/menteri_lh-2co1_large.jpg
Didesak Mundur Gegara Bencana Sumatera, Menteri LH: Saya Berserah Sepenuh Tenaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187554/mendagri-7YWP_large.jpg
3 Kepala Daerah di Aceh Disebut Menyerah Hadapi Bencana, Mendagri: Bukan Menyerah Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187550/kapolri_jenderal_listyo_sigit-XxQ8_large.jpeg
Polri Evaluasi Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera via Airdrop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187545/konpers_soal_bencana_sumatera-lo8k_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement