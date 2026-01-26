Advertisement
NASIONAL

Mensos Pastikan Korban Longsor Cisarua Dapat Santunan, Ahli Waris Terima Rp15 Juta

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |02:10 WIB
Mensos Pastikan Korban Longsor Cisarua Dapat Santunan, Ahli Waris Terima Rp15 Juta
Mensos Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Syaifullah Yusuf memastikan korban bencana longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, akan mendapatkan santunan. Kementerian Sosial (Kemensos), kata dia, masih terus melakukan pendataan terkait jumlah korban.

"Pendataan korban dan ahli waris terus dilakukan secara bertahap agar penyaluran santunan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul, Minggu (25/1/2026).

Diketahui, ahli waris korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp15 juta. Sementara itu, korban luka berat akan mendapatkan santunan sebesar Rp5 juta.

Kemensos, kata dia, juga memberikan perhatian terhadap warga yang mengungsi akibat terdampak bencana longsor tersebut. Diketahui, para pengungsi saat ini berada di aula Kantor Desa Pasirlangu.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, Dinas Sosial dan Tagana Kabupaten Bandung Barat mendirikan dapur umum lapangan di SDN 1 Pasirlangu yang berlokasi di samping Kantor Desa Pasirlangu. Warga yang berada di zona rawan juga diarahkan mengungsi ke posko pengungsian maupun ke rumah kerabat terdekat.

 

