Korban Tewas Longsor Cisarua Bertambah Jadi 9 Orang

JAKARTA – Operasi pencarian terhadap korban tanah longsor yang melanda Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, telah memasuki hari ketiga.

1. Korban Longsor

Data sementara per Minggu (25/1/2026) pukul 12.00 WIB, tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR) gabungan menemukan sembilan korban meninggal dunia.

Selain korban meninggal dunia, terdapat 23 jiwa dilaporkan selamat dan 81 jiwa belum ditemukan. Total korban terdampak berjumlah 113 jiwa.

"Angka jumlah korban ini bersifat sementara dan masih akan terus dilaksanakan verifikasi di lapangan," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Terhadap sembilan korban meninggal yang sudah terindentifikasi, lima korban sudah diserahterimakan kepada pihak keluarga. Sementara 4 lainnya masih di Posko Disaster Victim Identification (DVI).

Pengerahan alat berat juga telah dilakukan. Namun, kondisi tanah yang masih labil menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan dalam melakukan operasi pencarian.

Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama lintas instansi gabungan masih melakukan pendataan lanjutan dan pemantauan di lokasi terdampak, termasuk proses pencarian korban serta pendataan rumah terdampak.



(Erha Aprili Ramadhoni)