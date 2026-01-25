SAR Lanjutkan Pencarian Korban Longsor Cisarua, Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Longsor Susulan

BANDUNG BARAT – Tim SAR gabungan terus melanjutkan operasi pencarian korban bencana tanah longsor di Pasirkuning RT 05/11, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dalam pencarian itu, tim SAR juga meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan potensi longsor susulan di lokasi kejadian.

1. Pencarian Korban Longsor

Hingga Sabtu (24/1/2026) pukul 19.00 WIB, tim SAR Gabungan telah mengevakuasi satu korban selamat, empat korban meninggal dunia, serta menemukan dua bagian tubuh (body part) yang masih menjalani proses identifikasi.

SAR Mission Coordinator Operasi SAR Bencana Tanah Longsor Cisarua, Ade Dian, mengatakan korban selamat atas nama Lili berhasil dievakuasi pada pukul 11.10 WIB dan langsung dibawa ke Puskesmas Pasirlangu untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah itu, tim melanjutkan pencarian dan evakuasi korban lain yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Pencarian berlanjut hingga sore hari. Pada pukul 15.54 WIB, tim menemukan tiga korban perempuan, dua di antaranya ditemukan meninggal dunia di lokasi yang sama, sementara satu korban lainnya ditemukan di titik koordinat berbeda. Penemuan terakhir pada hari yang sama terjadi pukul 18.23 WIB, dengan satu korban perempuan kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Pada pukul 19.00 WIB, tim SAR Gabungan melaksanakan debriefing dan evaluasi harian untuk menentukan strategi lanjutan. Berdasarkan data sementara, tercatat 23 orang selamat, 9 orang meninggal dunia, dengan rincian lima korban telah diserahterimakan kepada keluarga dan empat korban masih berada di Posko DVI.