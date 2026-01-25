Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cari Korban Longsor Cisarua, Wamendagri Sebut Bakal Modifikasi Cuaca

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |06:30 WIB
Cari Korban Longsor Cisarua, Wamendagri Sebut Bakal Modifikasi Cuaca
BANDUNG BARAT - Pencarian terhadap korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih terus dilakukan. Operasi modifikasi cuaca (OMC) pun akan dilakukan untuk mempermudah pencarian korban.

1. Modifikasi Cuaca

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menerangkan, OMC tersebut akan dilakukan pada Minggu (25/1/2026) pagi.

“Memang harus diantisipasi cuaca. Saat ini kami mendapatkan laporan dari Pak Gubernur bahwa modifikasi cuaca akan dilakukan,” kata Bima Arya kepada wartawan, dikutip Minggu (25/1/2026).

Dia menjelaskan, modifikasi cuaca akan difokuskan untuk kawasan Cisarua, khususnya area titik longsor. 

“Berpusat di daerah ini agar cuacanya kondusif untuk dilakukan evakuasi warga yang masih belum ditemukan,” ujar dia.

Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan mengatakan, tim DVI Polda Jawa Barat telah menerima 10 kantong jenazah. Dari jumlah tersebut, sebanyak lima korban tewas telah teridentifikasi.

 

