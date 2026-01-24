Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

82 Orang Tertimbun, Pemerintah Percepat Penanganan Darurat Longsor Cisarua

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |16:07 WIB
82 Orang Tertimbun, Pemerintah Percepat Penanganan Darurat Longsor Cisarua
82 Orang Tertimbun, Pemerintah Percepat Penanganan Darurat Longsor Cisarua
A
A
A

JAKARTA -  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengkoordinasikan percepatan penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi.

Berdasarkan pembaruan data BNPB, Sabtu 24 Januari 2026 pukul 13.00 WIB, longsor terjadi di Pasirkuning RT 05/11 dan Pasirkuda RT 01/10, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.

Bencana ini mengakibatkan sekitar 30 rumah terdampak dan berdampak langsung terhadap 34 Kepala Keluarga atau 113 jiwa.

Dalam peristiwa longsor tersebut, 8 orang dilaporkan meninggal dunia, 23 orang berhasil selamat, sementara 82 orang lainnya masih dalam proses pencarian dan pendataan.

Upaya penanganan darurat saat ini dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat dengan dukungan BPBD Provinsi Jawa Barat, aparat TNI–Polri, serta unsur terkait lainnya.

Proses pencarian korban, pendataan dampak, dan pengamanan lokasi terus dilakukan, mengingat potensi longsor susulan akibat kondisi cuaca.

Kemenko PMK mendorong prioritas operasi SAR dengan pelibatan penuh Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terlatih, serta percepatan penetapan status Tanggap Darurat Daerah guna mendukung mobilisasi sumber daya, personel, dan logistik.

"Selain itu, layanan kemanusiaan dasar seperti pelayanan medis, logistik, dapur umum, air bersih, dan shelter aman bagi warga terdampak terus diperkuat, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan," tulis keterangan tertulis yang diterima.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197308/longsor-bRGp_large.jpg
BNPB: Longsor di Cisarua Bandung Barat Dipicu Hujan Lebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/340/3197305/longsor-qeOa_large.jpg
Update! Longsor di Cisarua Bandung Barat, 82 Orang Diduga Tertimbun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/340/3197276/longsor-aofl_large.jpg
Longsor di Cisarua Bandung Barat: 6 Orang Meninggal, 84 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/340/3197262/longsor-W0oi_large.jpg
Breaking News! Longsor Terjang Cisarua Bandung Barat, 30 Rumah Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3196997/longsor-iqMa_large.jpg
Hujan Deras, Longsor Timbun Rumah di Srengseng Sawah Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement