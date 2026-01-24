Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Longsor di Cisarua Bandung Barat Dipicu Hujan Lebat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |15:13 WIB
BNPB: Longsor di Cisarua Bandung Barat Dipicu Hujan Lebat
Longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat (Foto: Dok/Binti M)
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bencana longsor yang menghantam wilayah Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi. Longsor terjadi pada Sabtu (24/1/2026) dini hari.

“Peristiwa longsor dipicu hujan dengan intensitas tinggi dan terjadi sekitar pukul 02.30 WIB di Kecamatan Cisarua,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat dikonfirmasi, Sabtu.

BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat telah melakukan kaji cepat dan asesmen awal di lokasi kejadian. Kajian ini meliputi identifikasi bantuan darurat yang dibutuhkan, termasuk pencarian terhadap korban.

“Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama lintas instansi gabungan masih melakukan pendataan lanjutan dan pemantauan di lokasi terdampak, termasuk proses pencarian korban serta penilaian kebutuhan darurat,” ujar Abdul.

Abdul juga mengimbau masyarakat di wilayah tersebut tetap waspada terhadap potensi longsor susulan. Warga diminta melakukan evakuasi mandiri apabila hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam durasi lama.

“BNPB mengimbau masyarakat di wilayah rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama, serta segera melakukan evakuasi mandiri apabila kondisi dinilai tidak aman,” ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kantor SAR Bandung hingga pukul 12.30 WIB, sebanyak 113 orang terdampak akibat bencana ini. Sebanyak 23 orang dinyatakan selamat, delapan orang meninggal dunia, dan 82 orang masih dalam pencarian.

(Arief Setyadi )

      
