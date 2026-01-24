Update Longsor di Cisarua: 8 Orang Tewas, dan 82 Warga Hilang

BANDUNG - Korban bencana tanah longsor yang menerjang Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus bertambah.

Berdasarkan data terbaru hingga pukul 12.30 WIB, Tim SAR Gabungan mencatat sebanyak 8 orang meninggal dunia dan 82 orang diperkirakan masih tertimbun dalam proses pencarian.

Hasil asesmen sementara menunjukkan total warga yang terdampak mencapai 113 jiwa dari 34 Kepala Keluarga (KK). Titik kerusakan terparah berada di Kampung Pasirkuning, RT 01 RW 11.

"Hingga siang ini, tercatat 23 orang dinyatakan selamat, 8 orang ditemukan meninggal dunia, dan 82 orang lainnya masih dalam pencarian," tulis laporan resmi tim SAR di lapangan, Sabtu (24/1/2026).

Saat ini, petugas gabungan mengerahkan berbagai metode untuk menemukan korban yang diduga masih tertimbun tanah.

Selain observasi visual dan penggalian secara manual, tim di lapangan juga menggunakan mesin alkon untuk penyemprotan tanah guna mempermudah pembersihan material longsor.