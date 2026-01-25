Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pecah Bintang! Ini Daftar Perwira Polri Jadi Jenderal di Januari 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |16:47 WIB
Pecah Bintang! Ini Daftar Perwira Polri Jadi Jenderal di Januari 2026
Polri (foto: Okezone)




JAKARTA – Sejumlah perwira menengah (Pamen) Polri pecah bintang dan naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) pada awal Januari 2026. Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST/99/I/KEP./2026 tertanggal 15 Januari 2026.

Surat telegram tersebut ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam telegram itu, tercantum sejumlah nama perwira menengah yang dipromosikan menjadi jenderal dengan berbagai penugasan. Di antaranya:

- Kombes Pol Jermias Rontini – Kapolda Papua Tengah.

- Kombes Pol Dede Ruhiat Djunaedi – Auditor Kepolisian Utama TK II Bareskrim Polri.

- Kombes Pol Thomas Widodo Rahino – Dosen Kepolisian Utama TK II STIK Lemdiklat Polri.

- Kombes Pol Muhajir – Wakapolda Papua.

- Kombes Pol Edy Suranta Sitepu – Kakorwas PPNS Bareskrim Polri.

- Kombes Pol I Made Sukawijaya – Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri.

- Kombes Pol Abas Basuni – Kapusjarah Polri.

 

Topik Artikel :
Naik Pangkat Pecah Bintang Polri
