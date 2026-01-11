Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atlet TNI Peraih Emas SEA Games Naik Pangkat, Pengamat Nilai Prabowo Perhatikan Atlet

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |22:28 WIB
Atlet TNI Peraih Emas SEA Games Naik Pangkat, Pengamat Nilai Prabowo Perhatikan Atlet
Atlet TNI Peraih Emas SEA Games Naik Pangkat, Pengamat Nilai Prabowo Perhatikan Atlet
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) kepada prajurit TNI peraih medali emas SEA Games 2025. Langkah ini dinilai menunjukkan perhatian pemerintah kepada para atlet. 

1. Atlet Naik Pangkat

Menurut peneliti senior Citra Institute, Efriza, keputusan tersebut mencerminkan tingginya perhatian presiden terhadap atlet berprestasi sekaligus menunjukkan sikap negara dalam menghargai dedikasi atlet profesional yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

“Presiden Prabowo sudah tepat memberikan penghargaan terbaik bagi atlet berprestasi. Ini menunjukkan perhatian serius presiden terhadap nasib atlet serta sikap pemerintah yang menghargai capaian luar biasa mereka,” kata Efriza, Minggu (11/1/2026).

Ia menyoroti prestasi Rizki Juniansyah, lifter TNI yang meraih medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia pada SEA Games 2025. Ia menilai capaian tersebut layak mendapat apresiasi istimewa dari negara.

“Prestasi Rizki Juniansyah yang meraih emas dan memecahkan rekor dunia adalah pencapaian luar biasa. Ini menunjukkan dedikasi dan kerja keras atlet yang membawa kehormatan bagi Indonesia,” ujarnya.

Efriza menjelaskan, kenaikan pangkat luar biasa yang diberikan kepada Rizki Juniansyah merupakan bentuk apresiasi simbolik sekaligus motivasi, meski berada di luar kelaziman sistem kenaikan pangkat dalam dunia militer.

“Kenaikan pangkat ini didasari karena Rizki telah mengangkat kehormatan Indonesia di tingkat dunia. Praktik ini merupakan pengecualian yang dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan dorongan moral bagi atlet lainnya,” ujar Efriza.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip di tubuh TNI yang menerapkan sistem reward and punishment bagi prajurit berprestasi.

“Saya mendukung penuh sikap Presiden Prabowo. Ini menjadi angin segar bagi masa depan atlet Indonesia dan menunjukkan kepedulian negara terhadap mereka yang berprestasi,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
