Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Bahas Dinamika Palestina

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |10:45 WIB
Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Bahas Dinamika Palestina
Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Bahas Dinamika Palestina (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama dengan Yordania dalam mendorong perdamaian di kawasan, termasuk penyelesaian konflik di Gaza dan Tepi Barat, Palestina.

1. Bahas Palestina

Dalam pertemuannya dengan Raja Abdullah II di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2/2026), Presiden Prabowo berharap Indonesia dan Yordania dapat mewujudkan komitmen perdamaian Palestina melalui koodinasi yang kuat. 

“Kami berharap dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang erat, mengingat Yordania merupakan pihak yang paling dekat dengan (dinamika) situasi di Gaza,” kata Prabowo. 

Presiden Prabowo menyampaikan, Indonesia akan berkomitmen untuk melakukan segala upaya guna mencapai solusi permanen.

“Kami berharap kerjasama erat ini akan memperkuat posisi kita, karena kami berada pada satu kesamaan pandangan dengan Yordania dan negara-negara lain di kawasan,” imbuh Presiden.

Dalam suasana bulan suci Ramadan ini, Raja Abdullah II pun menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian dan perlindungan terhadap rakyat Gaza. Ia menilai peran politik Indonesia serta kekuatan ekonominya semakin penting dalam berbagai proyek strategis di kawasan.

“Anda menghargai masa depan rakyat kita. Hal ini tentu menghangatkan hati kita semua. Saya mengetahui komitmen Anda untuk menghadirkan perdamaian dan ketenangan, serta keberanian Anda dalam melindungi rakyat Gaza yang menurut saya sangat penting,” ujar Raja Abdullah II kepada Prabowo. 

Ia pun menyampaikan harapannya untuk memperkuat kerja sama dalam membantu masyarakat Palestina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203733/prabowo_subianto-dc2B_large.jpg
Momen Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia di Abu Dhabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203729/prabowo-wf0l_large.jpg
Prabowo Tiba di Abu Dhabi Temui Presiden MBZ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203692/prabowo-3Itp_large.jpg
Raja Abdullah II Puji Prabowo Komitmen Perjuangkan Solusi Dua Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203670/prabowo-8Gth_large.jpg
Prabowo Tiba di Istana Basman dan Langsung Disambut Raja Abdullah II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203555/prabowo_subianto-Frg2_large.jpg
Momen Spontan Prabowo Ucapkan Selamat Ultah ke Mahasiswi Indonesia di Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203523/prabowo_disambut_diaspora_di_amman_yordania-n2OT_large.jpg
Momen Prabowo Disambut Diaspora di Amman Yordania
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement