Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Bahas Dinamika Palestina

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama dengan Yordania dalam mendorong perdamaian di kawasan, termasuk penyelesaian konflik di Gaza dan Tepi Barat, Palestina.

1. Bahas Palestina

Dalam pertemuannya dengan Raja Abdullah II di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2/2026), Presiden Prabowo berharap Indonesia dan Yordania dapat mewujudkan komitmen perdamaian Palestina melalui koodinasi yang kuat.

“Kami berharap dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang erat, mengingat Yordania merupakan pihak yang paling dekat dengan (dinamika) situasi di Gaza,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo menyampaikan, Indonesia akan berkomitmen untuk melakukan segala upaya guna mencapai solusi permanen.

“Kami berharap kerjasama erat ini akan memperkuat posisi kita, karena kami berada pada satu kesamaan pandangan dengan Yordania dan negara-negara lain di kawasan,” imbuh Presiden.

Dalam suasana bulan suci Ramadan ini, Raja Abdullah II pun menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian dan perlindungan terhadap rakyat Gaza. Ia menilai peran politik Indonesia serta kekuatan ekonominya semakin penting dalam berbagai proyek strategis di kawasan.

“Anda menghargai masa depan rakyat kita. Hal ini tentu menghangatkan hati kita semua. Saya mengetahui komitmen Anda untuk menghadirkan perdamaian dan ketenangan, serta keberanian Anda dalam melindungi rakyat Gaza yang menurut saya sangat penting,” ujar Raja Abdullah II kepada Prabowo.

Ia pun menyampaikan harapannya untuk memperkuat kerja sama dalam membantu masyarakat Palestina.