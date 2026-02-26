Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia di Abu Dhabi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |06:30 WIB
Momen Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia di Abu Dhabi
Presiden Prabowo Subianto disambut Diaspora Indonesia di Abu Dhabi (Foto: Biro Setpres)
A
A
A

ABU DHABI – Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Abu Dhabi pada Rabu (25/2/2026) tak hanya menjadi agenda diplomatik antarnegara, tetapi juga momentum emosional bagi para mahasiswa dan diaspora Indonesia di Uni Emirat Arab (UEA). Di antara deretan penyambut, berdiri para mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Abu Dhabi. 

Wajah-wajah penuh bangga dan haru tampak ketika Presiden menyapa dan menyalami mereka satu per satu. Naufal Ahmad Sofyan, mahasiswa S1 di Muhammad bin Zayed University for Humanities yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) UEA, mengaku sangat terkesan bisa bertemu langsung dengan Kepala Negara. Menurutnya, Presiden pun menyambutnya dengan hangat dan penuh perhatian.

“Kesan dalam menyambut Pak Prabowo sangat menyenangkan dan membahagiakan. Kebetulan kami bisa menjabat tangan beliau dan itu sangat mengesankan bagi kami. Terutama Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden yang terhebat,” ujar Naufal.

Naufal berharap kunjungan Presiden Prabowo ini dapat makin mempererat hubungan kedua negara. Sebagai mahasiswa, ia telah merasakan langsung dampak dari hubungan baik kedua negara tersebut dalam bidang pendidikan.

“Semoga dengan kehadiran Bapak Presiden, setiap tahunnya hubungan bilateral antar kedua negara bisa semakin erat, yang mana itu berimbas pada segi ekonomi maupun pendidikan. Dan salah satunya, kami termasuk yang merasakan imbas dari hubungan baik antara Presiden dengan Uni Emirat Arab,” ujarnya.

