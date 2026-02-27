Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy Ungkap Hasil Pertemuan Prabowo dan MBZ, Apa Saja?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |11:15 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab (UEA) dan bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

Seskab Teddy menyebut, Presiden MBZ menerima Prabowo di Qasr Al Bahr, Abu Dhabi. MBZ juga mengajak Rulers/pemimpin Emirat lainnya untuk menerima Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo mendapat sambutan kehormatan duduk bersama 7 pimpinan Emirat,’’ ,” tulis Teddy di dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat (27/2/2026).

‘’Seyogyanya pertemuan 7 pemimpin Emirat ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Ketujuh pimpinan tersebut adalah Emir Abu Dhabi sekaligus Presiden PEA, Emir Dubai sekaligus Perdana Menteri PEA, serta Emir Sharjah, Emir Ajman, Emir Umm Al Quwain, Emir Ras Al Khaimah, dan Emir Fujairah,’’ lanjut Teddy.

Teddy menambahkan, rangkaian pertemuan dilanjutkan dengan iftar berbuka puasa bersama, lalu dilanjutkan melaksanakan salat Magrib berjamaah bersama rombongan.

Teddy juga menyebutkan, kedua pemimpin negara melakukan pertemuan empat mata (tête-à-tête) selama lebih dari 1 jam. Pertemuan itu membahas sejumlah agenda strategis.

“1 Penguatan kerja sama energi hingga kemitraan ekonomi masa depan. 2. PEA menginginkan peningkatan investasi di Indonesia," ujar dia.

Pertemuan ini, lanjut Teddy, menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang.

 

Telusuri berita news lainnya
