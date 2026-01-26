Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Isu Es Kue Jadul Pakai Spons Viral di Jakpus, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |00:05 WIB
Isu Es Kue Jadul Pakai Spons Viral di Jakpus, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
Es Kue Jadul (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial, es kue jadul yang dijual di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, diduga berbahan spons. Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan mengungkap hasil uji laboratorium forensik terhadap produk tersebut.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, begitu menerima laporan dari masyarakat, polisi segera bergerak melakukan pengecekan ke lokasi.

"Begitu informasi diterima, kami langsung bergerak cepat melakukan pengecekan ke lokasi. Barang dagangan milik pedagang kami amankan untuk diuji lebih lanjut, karena keselamatan masyarakat adalah prioritas," kata Roby kepada wartawan, Minggu (25/1/2026).

Roby menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan awal oleh Tim Keamanan Pangan (Food Security) Dokkes Polda Metro Jaya, seluruh sampel makanan yang diperiksa dinyatakan aman.

“Dari hasil pemeriksaan, seluruh sampel es kue, es gabus, agar-agar, hingga cokelat meses dipastikan aman dan layak dikonsumsi serta tidak mengandung zat berbahaya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
