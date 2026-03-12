Viral Aksi Perampokan Sadis Terjadi di SPBU Kebalen Bekasi, Polisi Buru 4 Pelaku

JAKARTA - Aksi dugaan perampokan viral di media sosial, di mana pelaku membawa kabur brankas, melukai, mengikat, dan melakban sejumlah karyawan SPBU. Polisi saat ini tengah memburu pelaku yang diduga berjumlah empat orang.

“Telah terjadi pencurian dengan kekerasan di sebuah SPBU di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Selasa, 10 Maret 2026, sekitar pukul 03.00 WIB,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, saat dikonfirmasi Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, aksi dugaan perampokan disertai kekerasan itu terjadi pada Selasa, 10 Maret 2026. Terduga pelaku diperkirakan berjumlah empat orang, yang saat beraksi melakukan pengancaman menggunakan senjata.

“Pelaku diperkirakan berjumlah empat orang, masuk dari bagian belakang, merusak pintu, mengancam korban dan para saksi dengan senjata, kemudian membawa kabur isi brankas,” tuturnya.