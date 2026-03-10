Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro hingga Polsek Buka Penitipan Kendaraan Gratis bagi Pemudik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |04:01 WIB
Polda Metro hingga Polsek Buka Penitipan Kendaraan Gratis bagi Pemudik
Ilustrasi parkiran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya membuka penitipan kendaraan untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang hendak melaksanakan mudik Lebaran 2026. Kendaraan masyarakat bisa langsung dititipkan ke Polsek atau Polres terdekat tanpa dipungut biaya.

“Bapak Kapolda Metro Jaya berpesan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bahwa Polda Metro Jaya sampai dengan jajaran Polres dan Polsek memfasilitasi bagi warga masyarakat yang ingin menitipkan kendaraannya pada saat ingin mudik. Jadi itu bisa di Polsek, di Polres, maupun di Polda, dan tanpa dipungut biaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Senin (9/3/2026).

Selain itu, Budi juga menyampaikan pihaknya bersama TNI dan Pemprov Jakarta akan menggelar patroli dari skala kecil hingga besar ke permukiman warga untuk memastikan keamanan di wilayah.

“Sehingga dengan tagar tadi, tema tadi, ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’ ini memberikan suatu nilai, suatu dampak pada seluruh warga masyarakat,” ujarnya.

Budi juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman, mulai dari mengunci ganda, memastikan listrik, hingga mencabut sambungan gas LPG untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan.

“Kita memberikan imbauan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk lebih mementingkan keselamatan jiwa raga kita dulu, baru harta benda. Jadi tetap ini seiring untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tertib kepada seluruh masyarakat,” jelasnya.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2026 yang akan digelar sejak 13–25 Maret. Sebanyak lebih dari 6.800 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205580/pramono-M2B5_large.jpg
Pramono Larang Mobil Dinas Pemprov Jakarta Dipakai Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205572/terminal_pulo_gebang-eqmu_large.jpg
Puncak Arus Mudik di Terminal Pulo Gebang Diprediksi 17 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205582/pramono_anung-jQpG_large.jpg
Pramono Minta Warga yang Mudik Lapor ke RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205578/pemudik-rW4R_large.jpg
Hindari Kepadatan, Masyarakat Pilih Mudik Lebih Awal Pakai Bus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205221/angela-vDBH_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ungkap 6 Titik Strategis Liputan Mudik iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205203/menko_ahy-U1MZ_large.jpg
AHY Apresiasi Pelepasan Tim Mudik Lebaran 2026 iNews Media Group
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement