Polda Metro hingga Polsek Buka Penitipan Kendaraan Gratis bagi Pemudik

JAKARTA - Polda Metro Jaya membuka penitipan kendaraan untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang hendak melaksanakan mudik Lebaran 2026. Kendaraan masyarakat bisa langsung dititipkan ke Polsek atau Polres terdekat tanpa dipungut biaya.

“Bapak Kapolda Metro Jaya berpesan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bahwa Polda Metro Jaya sampai dengan jajaran Polres dan Polsek memfasilitasi bagi warga masyarakat yang ingin menitipkan kendaraannya pada saat ingin mudik. Jadi itu bisa di Polsek, di Polres, maupun di Polda, dan tanpa dipungut biaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Senin (9/3/2026).

Selain itu, Budi juga menyampaikan pihaknya bersama TNI dan Pemprov Jakarta akan menggelar patroli dari skala kecil hingga besar ke permukiman warga untuk memastikan keamanan di wilayah.

“Sehingga dengan tagar tadi, tema tadi, ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’ ini memberikan suatu nilai, suatu dampak pada seluruh warga masyarakat,” ujarnya.

Budi juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman, mulai dari mengunci ganda, memastikan listrik, hingga mencabut sambungan gas LPG untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan.

“Kita memberikan imbauan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk lebih mementingkan keselamatan jiwa raga kita dulu, baru harta benda. Jadi tetap ini seiring untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tertib kepada seluruh masyarakat,” jelasnya.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2026 yang akan digelar sejak 13–25 Maret. Sebanyak lebih dari 6.800 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan.

(Arief Setyadi )

