Hindari Kepadatan, Masyarakat Pilih Mudik Lebih Awal Pakai Bus

JAKARTA - Sejumlah penumpang bus memutuskan untuk kembali ke kampung halaman lebih awal dari musim mudik Lebaran 2026. Hal itu terlihat di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Sabtu (7/3/2026).

Salah satu penumpang bus, Wita, sengaja kembali ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara, lebih awal dari musim mudik. Hal ini ia lakukan untuk menghindari lonjakan penumpang pada musim mudik Lebaran 2026.

"Kebetulan saya berobat di Jakarta, rumah saya di Medan. Jadi karena tahu mau Lebaran nanti akan high season, full, jadi ambil waktu agar jangan sampai berdesak-desakan," terang Wita saat ditemui di ruang tunggu keberangkatan Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Sabtu (7/3/2026).

Ia sengaja menggunakan moda transportasi bus lantaran tarifnya terjangkau. Namun, ia sedikit kecewa lantaran layanan pemesanan tiket kurang memuaskan dari sejumlah PO bus.

"Jadi antara (pesan tiket) online dan langsung tidak berkesinambungan. Ini sudah pesan online harus lapor lagi. Terus kayak kemarin dinaikkan harga tiket, mungkin karena mudik ya saya tahu. Tetapi nggak bisa begitu dong, harus sesuai tiket saja. Akhirnya saya beli langsung lewat online," terangnya.