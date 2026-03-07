Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Minta Warga yang Mudik Lapor ke RT/RW

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |17:38 WIB
Pramono Minta Warga yang Mudik Lapor ke RT/RW
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar warga yang tinggal di Jakarta dan hendak mudik ke kampung halamannya untuk melapor ke RT/RW setempat. Jangan sampai menyalahkan pemerintah saat rumahnya menjadi korban pencurian karena tidak melapor.

"Kami meminta para pemudik sebelum pulang mereka lapor pada RT/RW setempat. Jangan sampai rumah ditinggalkan, nggak ada yang dilaporkan, kemudian terjadi pencurian dan yang disalahkan adalah pemerintah pada tingkat RT/RW ataupun pada tingkat kelurahan," ujarnya, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, pelayanan publik di Jakarta tidak akan mengalami perubahan selama libur Nyepi, bulan Ramadhan, hingga Lebaran 2026 mendatang dan tetap berjalan seperti biasanya. Pasalnya, Pemprov Jakarta telah melakukan persiapan menghadapi libur tersebut.

"Walaupun mulai dengan tanggal minggu depan sudah ada libur bersama, tetapi pelayanan publik sekali lagi untuk Jakarta sudah kami persiapkan sehingga tidak ada perubahan apa pun," tuturnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jakarta bakal berkoordinasi dengan TNI-Polri dalam mengamankan Jakarta, baik selama libur Nyepi, bulan suci Ramadhan, hingga libur Lebaran 2026 mendatang.

"Pengamanannya tentunya kami akan berkoordinasi dengan kepolisian dan juga dengan TNI untuk mengamankan Jakarta, tapi saya yakin karena ini sudah menjadi hal yang terus-menerus, saya meyakini tidak akan ada apa-apa," ujarnya.

"Tetap mudik ke Jakarta menjadi hal yang utama bagi pemerintah DKI Jakarta. Selamat menikmati mudik ke Jakarta," kata Pram.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
