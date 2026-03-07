Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Mudik di Terminal Pulo Gebang Diprediksi 17 Maret

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |18:05 WIB
Puncak Arus Mudik di Terminal Pulo Gebang Diprediksi 17 Maret
Terminal Terpadu Pulo Gebang (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, memperkirakan puncak arus mudik Lebaran mulai terjadi pada 17 Maret 2026. Sebab, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar mudik gratis pada waktu yang sama.

"Jadi menurut perkiraan kami, untuk puncak arus mudik di Terminal Pulo Gebang ini mungkin terjadi antara tanggal 17, 18, 19 (Maret 2026)," kata Komandan Regu (Danru) Terminal Terpadu Pulo Gebang, Anwar Mansyur, saat ditemui di lokasi, Sabtu (7/3/2026).

Anwar mengungkapkan, kebetulan Terminal Terpadu Pulo Gebang ketempatan untuk pemberangkatan mudik gratis yang diadakan Kemenhub.

Bus mudik gratis yang diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulo Gebang memiliki sejumlah tujuan, seperti Sumatera, Bali, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

"Jumlah tujuannya saja yang mungkin saya tahu, itu Jawa, Sumatera, dan Bali sebagian. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
