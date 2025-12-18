Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT KPK di Banten dan Jakarta, 9 Orang Ditangkap

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |15:05 WIB
OTT KPK di Banten dan Jakarta, 9 Orang Ditangkap
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Banten dan Jakarta. Operasi senyap yang dilakukan, pada Rabu 17 Desember 2025 kemarin.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut total sembilan orang ditangkap dalam operasi ini. Mereka di antaranya aparat penegak hukum, pengacara hingga pihak swasta.

"Sejak sore sampai dengan malam tim mengamankan sejumlah sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta, di antaranya satu merupakan aparat penegak hukum, dua merupakan penasihat hukum, dan enam lainnya merupakan pihak swasta," ujar Budi kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

Budi juga menyebut, penyidik berhasil menyita barang bukti sejumlah uang tunai dalam operasi itu. Adapun nilai uang itu disebut mencapai Rp900 juta.

"Selain mengamankan sembilan orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta," tutur dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK KPK OTT di Banten OTT KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190635//noel_ebenezer-XY2Q_large.jpg
KPK Limpahkan Perkara Noel Ebenezer ke Jaksa, Total Pemerasan Capai Rp201 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190583//kpk-WEVs_large.jpg
KPK Periksa Intensif Oknum Jaksa Banten yang Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190577//kpk-Zb8V_large.jpg
OTT di Banten, KPK Tangkap Lima Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190575//kpk-NJnZ_large.jpg
Breaking News! KPK Dikabarkan OTT Penegak Hukum di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190504//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-uAbF_large.jpg
KPK Kebut Hitung Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190465//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-8fw0_large.jpg
Geledah Rumah Dinas Ardito Wijaya, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement