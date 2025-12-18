OTT KPK di Banten dan Jakarta, 9 Orang Ditangkap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Banten dan Jakarta. Operasi senyap yang dilakukan, pada Rabu 17 Desember 2025 kemarin.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut total sembilan orang ditangkap dalam operasi ini. Mereka di antaranya aparat penegak hukum, pengacara hingga pihak swasta.

"Sejak sore sampai dengan malam tim mengamankan sejumlah sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta, di antaranya satu merupakan aparat penegak hukum, dua merupakan penasihat hukum, dan enam lainnya merupakan pihak swasta," ujar Budi kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

Budi juga menyebut, penyidik berhasil menyita barang bukti sejumlah uang tunai dalam operasi itu. Adapun nilai uang itu disebut mencapai Rp900 juta.

"Selain mengamankan sembilan orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta," tutur dia.