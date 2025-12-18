Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Intensif Oknum Jaksa Banten yang Terjaring OTT

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |09:37 WIB
KPK Periksa Intensif Oknum Jaksa Banten yang Terjaring OTT
KPK (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa secara intensif lima orang yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Banten. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Adapun salah satu pihak yang terjaring OTT di daerah Banten dikabarkan merupakan oknum jaksa fungsional di daerah Banten berinisial RZ. Oknum jaksa dan empat orang lainnya ditangkap pada Rabu, 17 Desember 2025, sore.

“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan singkat, Kamis (18/12/2025).

“Saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada para pihak,” sambungnya.

Budi masih enggan menjelaskan lebih detail siapa saja pihak-pihak yang terjaring dalam operasi senyap KPK, demikian pula terkait kasusnya. KPK mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT di Banten.

“Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita sama-sama tunggu prosesnya,” pungkas Budi.

(Arief Setyadi )

      
