INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perjalanan KRL Cikarang Gangguan Pagi Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |07:41 WIB
Perjalanan KRL Cikarang Gangguan Pagi Ini
KRL (Foto: Dok)
JAKARTA - Perjalanan KRL Cikarang mengalami keterlambatan, pada Kamis (18/12/2025) pagi. Hal ini disebabkan ada perbaikan lokomotif KA Manahan (63B).

"Pagi ini terjadi keterlambatan perjalanan commuter line Cikarang, sehubungan adanya perbaikan Lokomotif KA Manahan (63B) di sinyal masuk Stasiun Bekasi," tulis laman media sosial KAI Commuter.

Saat ini, tambah KAI Commuter, sudah dalam penanganan petugas. Perjalanan KRL menunggu aman untuk diberangkatkan.

"Kami imbau pengguna untuk tetap menggunakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
