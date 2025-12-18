Perjalanan KRL Cikarang Gangguan Pagi Ini

JAKARTA - Perjalanan KRL Cikarang mengalami keterlambatan, pada Kamis (18/12/2025) pagi. Hal ini disebabkan ada perbaikan lokomotif KA Manahan (63B).

"Pagi ini terjadi keterlambatan perjalanan commuter line Cikarang, sehubungan adanya perbaikan Lokomotif KA Manahan (63B) di sinyal masuk Stasiun Bekasi," tulis laman media sosial KAI Commuter.

Saat ini, tambah KAI Commuter, sudah dalam penanganan petugas. Perjalanan KRL menunggu aman untuk diberangkatkan.

"Kami imbau pengguna untuk tetap menggunakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," imbuhnya.

(Arief Setyadi )