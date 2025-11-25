Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Gangguan, KRL Line Rangkasbitung Kembali Normal

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |09:51 WIB
Sempat Gangguan, KRL Line Rangkasbitung Kembali Normal
JAKARTA - KRL Rangkasbitung sempat terjadi keterlambatan perjalanan imbas adanya gangguan operasional di Stasiun Palmerah-Stasiun Kebayoran pada Selasa (25/11/2025) pagi. Setelah ditangani petugas, kini perjalanan KRL Rangkasbitung kembali normal. 

"Pagi ini sempat ada gangguan operasional, saat ini perjalanan KA sudah normal kembali," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda saat dihubungi iNews Media Group. 

Diketahui, KAI Commuter mengumumkan adanya gangguan tersebut melalui akun X resminya, @CommuterLine pada pukul 07.37 WIB. 

"Pagi ini terjadi keterlambatan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung imbas kendala operasional jalur rel antara Stasiun Palmerah-Stasiun Kebayoran," akun X @CommuterLine, Selasa.

Petugas dikerahkan untuk memeriksa dan melakukan penanganan. "Untuk keselamatan dan keamanan, sementara perjalanan Commuter Line Rangkasbitung belum bisa melintas di jalur tersebut," ujarnya. 

KAI Commuter pun mengimbau penumpang agar selalu ikuti arahan petugas demi keamanan dan kenyamanan bersama. "Mohon maaf atas keterlambatan perjalanannya pada pagi hari ini," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
