HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Tinjau Tiga Kabupaten Terdampak Bencana di Sumbar

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |03:00 WIB
Prabowo Akan Tinjau Tiga Kabupaten Terdampak Bencana di Sumbar
Presiden Prabowo Subianto tiba di Sumbar (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi tiga daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis (18/12/2025).

Hal tersebut disampaikan Seskab Teddy melalui akun media sosial Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet. Kunjungan ini dilakukan hanya tiga hari setelah Presiden Prabowo menyambangi Aceh untuk ketiga kalinya dan Sumatera Utara untuk kedua kalinya.

“Tiga hari setelah mengunjungi Aceh untuk ketiga kalinya dan Sumatra Utara untuk kedua kalinya, pada malam hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali mendarat di Sumatra Barat untuk kedua kalinya dalam dua minggu terakhir,” tulis Seskab Teddy, Rabu (17/12/2025).

Seskab Teddy mengatakan, setibanya di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, pada pukul 18.30 WIB, Presiden Prabowo langsung menggelar rapat terbatas di Markas Komando Daerah Militer Sumatra Barat.

“Setelah bermalam di Padang, keesokan harinya Presiden akan berkunjung ke tiga kabupaten terdampak bencana, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar,” ungkap Seskab Teddy.

 

