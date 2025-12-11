Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT Bupati Lampung Tengah, KPK Sita Uang Tunai dan Emas Batangan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |11:23 WIB
OTT Bupati Lampung Tengah, KPK Sita Uang Tunai dan Emas Batangan
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya/Okezone
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima orang di Kabupaten Lampung Tengah. KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan emas batangan dalam operasi senyap itu.

"Selain mengamankan lima orang, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk rupiah dan juga logam mulia dalam bentuk emas," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (11/12/2025).

Namun, Budi belum mengungkapkan berapa jumlah uang tunai dan emas yang diamankan. Budi menyebut rincian barang bukti itu akan diungkapkan dalam rilis media pada sore hari ini.

"Nanti kami akan menunjukan barang bukti dalam kegiatan tertangkap tangan ini,"ungkap Budi.

Budi menjelaskan lima orang yang ditangkap merupakan penyelenggara negara dan swasta. Dalam kesempatan ini, ia juga menyebut KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

"Dalam 1x24 jam, sudah ditetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang kemarin diamankan," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Lampung Tengah pada Rabu (10/12/2025). Dalam operasi senyap tersebut, menangkap lima orang.

 

