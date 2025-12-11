KPK Tangkap Lima Orang saat OTT Bupati Lampung Tengah, Siapa Saja?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Lampung Tengah pada Rabu (10/12). Dalam operasi senyap tersebut, penyidik menangkap lima orang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, operasi senyap ini bermula dari memeriksa beberapa orang di Jakarta dan Lampung pada Selasa (9/12).

"Tim kemudian melakukan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu (10/12)," kata Budi.

"Tim mengamankan sejumlah 5 orang di wilayah Lampung, untuk kemudian dibawa ke Jakarta," sambungnya.

Diketahui, salah satu pihak yang ditangkap adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Ia pun sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK.

"Saat ini tim masih melakukan pemeriksaan intensif kepada para pihak yang diamankan tersebut, salah satunya Bupati Lampung Tengah," ujarnya.