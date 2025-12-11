Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tangkap Lima Orang saat OTT Bupati Lampung Tengah, Siapa Saja?

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |01:03 WIB
KPK Tangkap Lima Orang saat OTT Bupati Lampung Tengah, Siapa Saja?
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Lampung Tengah pada Rabu (10/12). Dalam operasi senyap tersebut, penyidik menangkap lima orang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, operasi senyap ini bermula dari memeriksa beberapa orang di Jakarta dan Lampung pada Selasa (9/12).

"Tim kemudian melakukan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu (10/12)," kata Budi.

"Tim mengamankan sejumlah 5 orang di wilayah Lampung, untuk kemudian dibawa ke Jakarta," sambungnya.

Diketahui, salah satu pihak yang ditangkap adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Ia pun sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK.

"Saat ini tim masih melakukan pemeriksaan intensif kepada para pihak yang diamankan tersebut, salah satunya Bupati Lampung Tengah," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189098//kpk-z37G_large.jpg
Profil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya yang Ditangkap KPK, Pernah Dihukum Usai Joget saat Covid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189088//kpk-raCM_large.jpg
Dicecar Wartawan Usai Terjaring OTT KPK, Bupati Lampung Tengah: Boleh Lewat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189082//kpk-TCPV_large.jpg
Bupati Lampung Tengah Tertawa saat Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189080//kpk-Q2DI_large.jpg
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK: Suap Proyek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189072//ott_kpk-tz0j_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182767//plt_deputi_penindakan_kpk_asep_guntur_rahayu-pYtM_large.jpg
Penyerahan Suap Bupati Ponorogo Tertunda Gegara OTT KPK di Riau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement