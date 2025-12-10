Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dicecar Wartawan Usai Terjaring OTT KPK, Bupati Lampung Tengah: Boleh Lewat?

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |21:26 WIB
Dicecar Wartawan Usai Terjaring OTT KPK, Bupati Lampung Tengah: Boleh Lewat?
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya/Okezone
JAKARTA - Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (10/12/2025) malam.  Ardito menjadi salah satu pihak yang ditangkap KPK dalam operasi senyap tersebut.

Kedatangannya ini sudah ditunggu sejumlah awak media. Ia pun langsung diberi sejumlah pertanyaan.

"Boleh lewat," kata Ardito saat digiring memasuki Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, Pimpinan KPK mengungkapkan operasi senyap yang dilakukan penyidik antirasuah terkait dugaan suap proyek.  

"Suap proyek," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Roucahyanto saat dikonfirmasi awak media.

Namun Fitroh belum menjelaskan lebih detail perihal proyek yang dimaksud.  Selain itu, dia juga belum mengungkapkan barang bukti yang diamankan.

 

