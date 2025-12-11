Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Ditahan KPK, Kenakan Rompi Oranye dan Tangan Diborgol!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |14:26 WIB
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Ditahan KPK, Kenakan Rompi Oranye dan Tangan Diborgol!
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Ditahan KPK
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Hal ini dilakukan usai proses operasi tangkap tangan (ott).

Pantauan Okezone di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Ardito terlihat turun dari mobil tahanan sekira pukul 13.54 WIB dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan lembaga antirasuah.

Politikus Partai Golkar ini juga terlihat telah mengenakan borgol di tangannya. Ia datang bersama dua orang lainnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Lampung Tengah pada Rabu (10/12/2025). Dalam operasi senyap tersebut, menangkap lima orang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, operasi senyap ini bermula dari memeriksa beberapa orang di Jakarta dan Lampung pada Selasa (9/12).

"Tim kemudian melakukan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu (10/12)," kata Budi.

 

Halaman:
1 2
      
