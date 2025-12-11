Breaking News! Mobil Pengangkut MBG Tabrak Sejumlah Siswa di SDN Kalibaru 01 Jakut

JAKARTA - Sebuah mobil yang diduga pengangkut makan bergizi gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah siswa SDN yang menjadi korban langsung dievakuasi ke rumah sakit.

1. Mobil MBG Tabrak Siswa

Peristiwa kecelakaan itu viral di media sosial. Dari video yang beredar, para guru hingga siswa tampak kepanikan. Disebutkan kecelakaan itu terjadi ketika para siswa-siswi tengah berbaris dan belajar di lapangan sekolah.

Tampak beberapa siswa yang diduga menjadi korban tergeletak di lapangan sembari diberi pertolongan. Sementara itu, terlihat pula masih ada beberapa siswa yang berada di bawah kolong mobil tersebut.

Dari video tersebut, dinarasikan pengemudi ingin menginjak rem. Namun bukan rem yang diinjak, justru malah pedal gas yang kemudian membuat mobil melaju.

Okezone telah berusaha mengonfirmasi peristiwa tersebut ke Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz hingga jajarannya untuk mengetahui kronologi lengkap peristiwa tersebut.

Namun, hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan dari kepolisian terkait kronologi maupun korban akibat insiden itu.

(Erha Aprili Ramadhoni)