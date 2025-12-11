Kadernya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah!

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menanggapi soal Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, Ardito merupakan kader Partai Golkar.

Bahlil mengaku belum mendapatkan informasi soal penangkapan Bupati Lampung Tengah tersebut.

"Sampai dengan sekarang, saya belum saya dapat info ya," kata Bahlil di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025) malam.

Menteri ESDM itu tak bicara apakah partainya akan memberikan bantuan hukum kepada Bupati Lampung Tengah tersebut. Kendati demikian, Bahlil hanya berbicara soal asas praduga tak bersalah.

"Yang kedua, kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," tandasnya.

Di sisi lain, Sekjen DPP Partai Golkar M. Sarmuji tak mengonfirmasi jika Bupati Lampung Tengah tersebut merupakan kader partainya. Hanya saja, Ardito disebut merupakan kader baru.