Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kadernya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah!

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |00:30 WIB
Kadernya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah!
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menanggapi soal  Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, Ardito merupakan kader Partai Golkar.

Bahlil mengaku belum mendapatkan informasi soal penangkapan Bupati Lampung Tengah tersebut.

"Sampai dengan sekarang, saya belum saya dapat info ya," kata Bahlil di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025) malam.

Menteri ESDM itu tak bicara apakah partainya akan memberikan bantuan hukum kepada Bupati Lampung Tengah tersebut. Kendati demikian, Bahlil hanya berbicara soal asas praduga tak bersalah.

"Yang kedua, kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," tandasnya.

Di sisi lain, Sekjen DPP Partai Golkar M. Sarmuji tak mengonfirmasi jika Bupati Lampung Tengah tersebut merupakan kader partainya. Hanya saja, Ardito disebut merupakan kader baru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189098//kpk-z37G_large.jpg
Profil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya yang Ditangkap KPK, Pernah Dihukum Usai Joget saat Covid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189088//kpk-raCM_large.jpg
Dicecar Wartawan Usai Terjaring OTT KPK, Bupati Lampung Tengah: Boleh Lewat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189082//kpk-TCPV_large.jpg
Bupati Lampung Tengah Tertawa saat Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189080//kpk-Q2DI_large.jpg
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK: Suap Proyek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189072//ott_kpk-tz0j_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188404//golkar-ya2i_large.jpg
Golkar Dorong Solidaritas Nasional untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement