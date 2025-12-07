Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar Dorong Solidaritas Nasional untuk Bantu Korban Bencana Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |17:53 WIB
Golkar Dorong Solidaritas Nasional untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
Golkar Dorong Solidaritas Nasional untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
A
A
A

BOGOR — Partai Golkar Kabupaten Bogor melakukan gerakan kemanusiaan penggalangan dana untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Donasi yang berhasil dihimpun mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini sebagai bentuk komitmen Partai Beringin terhadap solidaritas nasional.

Politikus Partai Golkar, Ade Ruhandi mengatakan, bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Golkar dalam situasi kebencanaan.

“Golkar tidak boleh jauh dari rakyat. Solidaritas adalah napas perjuangan kita,” ujarnya saat menghadiri HUT ke-61 Partai Golkar, di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, dikutip, Minggu (7/12/2025)

Jaro Ade -- panggilan akrabnya -- mengatakan, kegiatan ini juga diisi dengan syukuran atas dianugerahkannya Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI,  H.M. Soeharto. 

‘’Seluruh kader menyatakan kebanggaan sekaligus rasa syukur bahwa dedikasi Soeharto terhadap pembangunan, stabilitas, dan kemajuan bangsa akhirnya mendapatkan pengakuan negara,’’ujar Jaro Ade yang juga Wakil Bupati Bogor.

“Momentum ini juga sebagai pengingat bagi kader Golkar tentang pentingnya menjaga nilai pengabdian, keteguhan, dan konsistensi dalam pembangunan daerah maupun nasional,” lanjutnya.

Dia juga menegaskan, bahwa seluruh kader Golkar Kabupaten Bogor wajib mengawal Asta Cita delapan arah kebijakan pembangunan Golkar serta mendukung penuh visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor. 

“Kabupaten Bogor membutuhkan energi positif dari seluruh elemen. Golkar memiliki peran besar memastikan arah pembangunan berjalan berkesinambungan,” kata Jaro Ade.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400//tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188397//pemerintah-ZS58_large.jpg
Kemenag Rehabilitasi Rumah Ibadah dan Ponpes yang Hancur Akibat Banjir Bandang Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188392//prabowo-m18o_large.jpg
Prabowo Targetkan Jembatan di Aceh Dua Minggu Kembali Bisa Digunakan Usai Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188391//pemerintah-1G8b_large.jpg
Menag Ajak Hafidz Quran Disabilitas Netra Doakan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/65/3188388//viral_warteg-1uhy_large.jpg
Viral, Mahasiswa UIN Ciputat Dsk Korban Banjir Sumatera Boleh Makan Gratis di Warteg Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188383//rsud_aceh_tamiang-KNML_large.jpg
Kondisi Terkini RSUD Aceh Tamiang yang Lumpuh Imbas Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement