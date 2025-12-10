Breaking News! KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin 8 Desember 2025. Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar daerah Lampung Tengah (Lamteng).

Dalam operasi senyap tersebut, Bupati Lamteng Ardito Wijaya menjadi salah satu pihak yang ditangkap. "Benar Bupati Lampung Tengah diamankan," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025).

Fitroh belum menjelaskan lebih lanjut terkait operasi senyap tersebut, baik berapa pihak yang diamankan hingga kontruksi perakara OTT yang dimaksud. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap dalam operasi senyap tersebut.

(Arief Setyadi )