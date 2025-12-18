Advertisement
Pramono Lantik 11 Pejabat DKI Jakarta, Salah Satunya Wali Kota Perempuan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |01:05 WIB
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (17/12/2025). Salah satu pejabat yang dilantik adalah Iin Mutmainah sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pramono menyebutkan, DKI Jakarta terakhir kali memiliki wali kota perempuan pada 2008, yakni Sylviana Murni yang menjabat sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Dari sebelas pejabat yang dilantik, enam laki-laki dan lima perempuan. Di antara yang dilantik terdapat satu wali kota perempuan untuk Jakarta Barat. Ini merupakan wali kota perempuan pertama setelah 17 tahun,” kata Pramono usai pelantikan di Balai Kota Jakarta.

Menurut Pramono, keterwakilan perempuan di jajaran Pemprov DKI Jakarta juga tercermin dari jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang kini dijabat oleh Premi Lasari, jabatan yang selama ini didominasi oleh laki-laki.

“Mudah-mudahan dengan komposisi ini, pelayanan Jakarta kepada masyarakat menjadi lebih fleksibel, lebih gampang, dan lebih mudah. Itu memang keinginan saya agar birokrasi di Jakarta tidak berbelit-belit,” ujarnya.

 

