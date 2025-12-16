Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung lokasi pascakebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Selasa (16/12/2025) pagi.

Pramono yang didampingi Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, sempat berdialog dengan para pedagang yang kiosnya terdampak kebakaran.

Ia kemudian meminta pihak pengelola pasar untuk mempercepat proses renovasi Gedung C2 Sub Grosir Pasar Induk Kramat Jati dengan target penyelesaian dalam waktu lima hari ke depan.

“Seperti yang dilaporkan Direktur Utama Pasar Jaya kepada saya, tempat ini diasuransikan. Oleh karena itu, proses renovasinya akan ditangani oleh pihak asuransi. Agar para pedagang bisa segera berjualan, mereka akan ditempatkan di lokasi sementara yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari sini,” ujar Pramono Anung dalam jumpa pers di Pasar Induk Kramat Jati.

“Diperkirakan paling lama lima hari sudah selesai, sehingga para pedagang bisa kembali berjualan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru,” sambungnya.