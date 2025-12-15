Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes

JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025). Sebanyak 350 lapak buah yang terletak di Blok C2 Pasar Induk Kramat Jati hangus terbakar.

1. 350 Lapak Buah Ludes

"350 kios jumlanya yang ada di gedung C2. Semuanya (dagang) buah. Buah semuanya yang ada di gedung C2 ini," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal.

Ia menjelaskan, kebakaran sudah dapat dipadamkan. Namun, ada satu titik yang menjadi konsentrasi petugas pemadam kebakaran lantaran api kerap menyala jika ada gas elpiji dan sejumlah bahan kimia.

"Dari 350 itu pada keseluruhan pada umumnya 98 persen sudah bisa dipadamkan. Hanya titik yang saat ini di belakang saya yang harus menggunakan foam yang tentunya ada zat kimia yang perlu kita kaji, kita dalami lagi," jelas dia.

Alfian belum bisa memastikan penyebab kebakaran ini. Ia menyebut Puslabfor Polri akan segera ke lokasi dan menyelidiki penyebab kebakaran setelah pemadaman selesai.