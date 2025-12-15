Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Kios Buah Hangus

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |09:17 WIB
Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Kios Buah Hangus
Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Kios Buah Hangus (Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025) pagi. Lapak buah di kawasan itu tampak hangus terbakar. 

1. Pasa Induk Kramat Jati Kebakaran

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 08.46 WIB, api yang tadinya besar kini sudah dapat dilokalisasi. Namun, masih ada beberapa titik api yang menyala.

Meski demikian, api itu kian tak lagi merembet. Petugas pemadam kebakaran juga terlihat melakukan pendinginan di sejumlah titik.

Kebakaran itu membuat lapak yang mayoritas berjualan buah luluh lantah. Terlihat banyak buah-buah yang belum sempat terjual ikut hancur gegara hangus terbakar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara kerugian materi dihitung. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
